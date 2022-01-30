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Огненные принты в коллекции Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022 

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Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News

Коллекция знаменитого бренда получилась очень эффектной, и ее явно ждет коммерческий успех.

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022 была представлена в виде фотосессии. 

Цвет и принт

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Традиционный черный цвет, а также белый, серый и бежевый отлично сочетаются с яркими акцентами. Много желтого, красного, оранжевого. 

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Но главную роль играют принты. Они очень разнообразны. Стоит отметить принт в виде языков пламени, принт с лимонами и в стиле "Матрицы". 

Фактуры и ткани

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Легкий шелк, тонкая шерсть, трикотаж и глянцевая кожа - вот основной набор фактур этой коллекции. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Обратите внимание на платья длины ниже колен с запахом, прямой расширенной линией плеча, V-образным неглубоким декольте и драпировкой в районе акцентированной лини талии. 

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Также хороши костюмы-тройки, короткие юбки в складку с блузами без рукавов и вечерние платья на тонких бретельках. 

Аксессуары и детали

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Из украшений можно отметить широкие цепи в качестве ожерелья и украшения с кулоном из цветного камня в виде сердца. 

Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Очень эффектные сапоги, особенно высокие и те, на которых такой же принт, как и на одежде. 

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