Огненные принты в коллекции Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022 

Коллекция знаменитого бренда получилась очень эффектной, и ее явно ждет коммерческий успех.
Коллекция Vetements прет-а-порте сезона весна-лето 2022 была представлена в виде фотосессии.
Цвет и принт
Традиционный черный цвет, а также белый, серый и бежевый отлично сочетаются с яркими акцентами. Много желтого, красного, оранжевого.
Но главную роль играют принты. Они очень разнообразны. Стоит отметить принт в виде языков пламени, принт с лимонами и в стиле "Матрицы".
Фактуры и ткани
Легкий шелк, тонкая шерсть, трикотаж и глянцевая кожа - вот основной набор фактур этой коллекции.
Фасоны и силуэты
Обратите внимание на платья длины ниже колен с запахом, прямой расширенной линией плеча, V-образным неглубоким декольте и драпировкой в районе акцентированной лини талии.
Также хороши костюмы-тройки, короткие юбки в складку с блузами без рукавов и вечерние платья на тонких бретельках.
Аксессуары и детали
Из украшений можно отметить широкие цепи в качестве ожерелья и украшения с кулоном из цветного камня в виде сердца.
Очень эффектные сапоги, особенно высокие и те, на которых такой же принт, как и на одежде.
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