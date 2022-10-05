Огромные молнии, пуговицы и необычные аксессуары: коллекция Louis Vuitton весна-лето 2023

Французский Модный дом Louis Vuitton презентовал в рамках Недели моды в Париже коллекцию прет-а-порте весна-лето 2023, которая явно выделялась на фоне других.

В этот раз модельер Николя Жескьер, который с 2013 года является креативным директором женской линии бренда, объединил футуризм с сюрреалистичными деталями. На подиуме нам представили множество мини-платьев на бретельках довольно необычного объемного фасона, также вещи были украшены огромными молниями, пуговицами, высокими воротниками в ободом.

Также в коллекцию вошли вещи с накладными карманами, ремнями, плиссировкой и заклепками. Некоторые костюмы были, выполнены из кожи, а вот топы были с американской проймой, которая в последнее время все чаще встречается у различных брендов.

Аксессуары тоже были оригинальными, ведь если Chanel в новой коллекции опять повторили тренд на мини-сумки, то вот этот французский Дом решили сделать сумки плоскими, на одной ручке и в виде масивных клатчей, а также дополнить образы ткаными кружевными колготками и обувью на массивной подошве.

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Louis Vuitton весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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