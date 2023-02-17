Огромные мультяшные красные ботинки за 350 долларов: новый предмет культа среди модников

Эта обувь покорила стритстайлеров во всем мире еще до своего релиза несмотря на то, что довольно непрактична.

Мир моды сошел с ума по новым красным ботинкам, которые создал бренд из Нью-Йорка MSCHF, известный своими эпатажными релизами самых разных вещей и аксессуаров. Эти же новые ботинки выполнены из резины и пены, на них отсутствуют какие-либо детали, за исключением рифленой подошвы с фирменным логотипом бренда, а называются они максимально просто - Big Red Boot ("Большие красные ботинки").

Но несмотря на то, что бренд все же дал этой обуви название, в Сети ботинки прозвали Astro Boy Boots в честь Astro Boy - культового персонажа из манга и аниме-сериала, созданного Осаму Тэдзуки, который заложил основы современной аниме-стилистики.

Этот герой характерен тем, что носил большие красные ботинки. То, что во время создания этой обуви коллектив MSCHF вдохновлялся культовым героем, они не отрицают.

Astro Boy / Фото: Getty Images

"Мультяшность - это абстракция, которая освобождает нас от ограничений реальности. Если вы пнете кого-то в этих ботинках, они взорвутся!" - говорится в пресс-релизе бренда.

Стоимость такой пары обуви - 350 долларов.

В продажу ботинки поступили 16 февраля, а вот раскупили их за семь минут после релиза. Луковицеобразный силуэт и ярко-красный цвет делают их мгновенно узнаваемой обувью, поэтому хотят их многие модники.

За последний месяц ботинки MSCHF стали предметом множества шуток и мемов в Сети, что сделало их еще более популярными и даже сенсационными.

Создатели MSCHF (сокращение от mischief - шалость) - это не модный бренд, а группа единомышленников из Нью-Йорка, которые не хотят называться дизайнерами, маркой или брендом и считают себя творческим коллективом.

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