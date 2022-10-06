Огромные шляпы, яркие цвета и плащи со шлейфом: Thom Browne презентовал сказочную коллекцию в Париже

Показ однозначно выделился из всего показанного на этой Неделе моды.

Американский дизайнер Том Браун презентовал в Париже на Неделе моды женскую коллекцию весна-лето 2023. Открыла шоу звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи, а сам показ больше напоминал театральную постановку с отсылкой к "Золушке".

Модели на подиуме представили очень яркие и экстравагантные наряды, состоящие из огромных шляп, пестрых плащей и сумок в форме собаки. Дополняли образы необычные прически и арт-макияж.

Назвать эту коллекцию обычной просто невозможно, но дизайнер и не стремился к этому. Он создал яркое шоу, которое интересно смотреть.

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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