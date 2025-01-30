Огромные юбки, рюши и сложные вышивки: Дом Valentino презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025

Модельер Алессандро Микеле презентовал в Париже на Неделе высокой моды свою новую коллекцию для Дома Valentino.

Это была его дебютная коллекция от кутюр для этого бренда после назначения на посаду. Во время работы он вдохновлялся многими культовыми вещами, событиями и личностями: венецианскими карнавалами, средневековыми монахинями, Марией-Антуанеттой, георгианскими панье и викторианскими кринолинами, звездами немого кино, поэтами и писателями.

Также во многих вещах можно увидеть непосредственную отсылку к творчеству самого Дома Valentino и ранним творениям бренда - на подиуме было много рюш, характерных для бренда, яркие цвета, а также сложную вышивку и фирменный красный оттенок.

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

И поскольку Микеле любит эстетику 1970-х, ее также можно проследить даже в этой кутюрной коллекции. Некоторые вещи также немного отсылают зрителя к эстетике бохо.

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Читайте также: