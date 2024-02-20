Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оливковый цвет, классическая клетка и много трикотажа: Burberry презентовал коллекцию весна-лето 2024

Оливковый цвет, классическая клетка и много трикотажа: Burberry презентовал коллекцию весна-лето 2024

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

В Лондоне в рамках Недели моды состоялся показ бренда.

Новый креативный директор бренда Burberry Дэниел Ли привнес в этой коллекции осень-зима немного ретро-эстетики 70-х. На подиуме были представлены новые вариации знаменитых тренчей, с который, собственно, и берет начало эта марка, а также вещи оливкового оттенка, которые также является отсылкой к милитари стилистике.

Ли возвращает моду на эко-шубы, меховые воротники с манжетами и воротники-стойки. Также дизайнер предлагает V-образные декольте, трикотаж с бахромой, а помимо классической клетки еще и принт пейсли.

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация