Оливковый цвет, классическая клетка и много трикотажа: Burberry презентовал коллекцию весна-лето 2024

Новый креативный директор бренда Burberry Дэниел Ли привнес в этой коллекции осень-зима немного ретро-эстетики 70-х. На подиуме были представлены новые вариации знаменитых тренчей, с который, собственно, и берет начало эта марка, а также вещи оливкового оттенка, которые также является отсылкой к милитари стилистике.

Ли возвращает моду на эко-шубы, меховые воротники с манжетами и воротники-стойки. Также дизайнер предлагает V-образные декольте, трикотаж с бахромой, а помимо классической клетки еще и принт пейсли.

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

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