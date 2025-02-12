Оригинальные фасоны и многослойность: бренд Thom Browne презентовал коллекцию осень-зима 2025

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции бренда Thom Browne. Дизайнер презентовал публике наряды на сезон осень-зима 2025.

Бренд известен своей любовью к креативу и сказочности, поэтому показы Thom Browne - это всегда шоу, которое хочется смотреть от начала до конца.

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

В этот раз бренд связал свою коллекцию с оригами, а точнее с птицами выполненными в технике оригами. Птицы часто служат вдохновением для дизайнера и разные их интерпретации присутствуют в нарядах, но в этот раз он решил представить из немного иначе.

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Вероятно, это одна из самых ярких коллекций дизайнера за последнее время, поскольку в ней использовано много оттенков тканей и даже стиль колор-блок, Том Браун сочетал в некоторых платьях разные текстуры, цвета, принты и опять прибег к иллюзии - в некоторых случаях кажется, что на моделях костюм, но на самом деле они одеты в платья.

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Дизайнер продолжает экспериментировать с многослойностью, а также возвращает моду на колготки в принт аргайл.

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Также на подиуме можно было увидеть платья-колоколы, классические принты, пальто и различные вариации костюмов с жакетами.

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

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