От "дешевки" до звезды показа: Dolce & Gabbana презентовали совместную коллекцию с Ким Кардашьян

Ким Кардашьян стала популярной как подружка Пэрис Хилтон, а затем, благодаря скандалам, бурным романам и реалити-шоу стала мировой звездой. Тем не менее многие представители модной индустрии отказывались некоторое время сотрудничать с Ким и даже нелестно высказывались о ней. В частности, один из дизайнеров знаменитого итальянского бренда Dolce & Gabbana, Стефано Габбана, в 2018 году оказался в центре скандала, когда обозвал семью Ким "дешевкой".

Но, вероятно, черный пиар дизайнера не очень огорчил Ким, ведь спустя несколько лет ее семья и она в частности согласились на сотрудничество с итальянцами. Летом этого года Dolce & Gabbana полностью оплатили пиар-свадьбу ее старшей сестре Кортни - от фуршета до нарядов, а теперь они выпустили с Ким коллаборацию.

Особо никакие подробности сотрудничества не сообщались, и Ким продолжала появляться исключительно в эпатажных вещах от Balenciaga. Но буквально несколько дней тому назад звезда стала публиковать в своем Instagram для своей многомиллионной аудитории рекламные тизеры, а 24 сентября на Неделе женской моды в Милане представила совместную коллекцию с брендом.

На пресс-конференции, посвященной запуску ее и Dolce & Gabbana коллекции, Кардашьян рассказала, что предложение о сотрудничестве поступило еще летом, во время свадьбы Кортни. В Портофино, где проходило мероприятие, дизайнеры были поражены коллекцией винтажные вещей от их бренда, которые Ким привезла с собой, ведь некоторых из тех экземпляров даже не было в их архиве.

Но важно отметить, что дизайнером коллекции Instagram-дива не была, а была куратором проекта. Ким попросили выбрать предметы из прошлых коллекций за 20-летний период, а заданием дизайнеров бренда было переделать эти вещи на современный лад. За основу Dolce & Gabbana взяли итальянский шик, ведь сама Ким появилась то ли в образе Мэрилин Монро, которой восхищается, то ли жены итальянского мафиози. Тем не менее свой звездный момент она не упустила и в конце модного шоу эффектно закрыла показ, а затем вышла на поклон вместе с дизайнерами.

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

На Ким в тот вечер было обтягивающее длинное черное платье, расшитое камнями, и высокая прическа.

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Что же касается самой коллекции, то вещи в ней были довольно лаконичными, как любит Ким. Бренд представил однотонные и монохромные наряды, традиционные кружевные корсеты, несколько моделей с леопардовым принтом, атласные боди, чулки на подтяжках и расшитые бисером плащи. Дефиле проходило на фоне роликов с Ким.

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Также очень интересным решением было сделать атласные нашивки на одежде. Цифры обозначали год, когда эта модель была впервые представлена публике.

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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