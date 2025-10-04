От объмных платьев до кожаных жакетов: бренд Bottega Veneta показал коллекцию весна-лето 2026

Показ Bottega Veneta весна-лето 2026 / © Associated Press

В Милане на Неделе моды состоялся дебют дизайнер Луизы Троттер как креативного директора Bottega Veneta. Однако ее коллекция стала сочетанием наследия бренда и свежего взгляда: интреччиато (узор из переплетенных полос кожи) остался в центре внимания, но переосмыслился ею через текстуры, материалы и форму. Также новый дизайнер бренда использовала в коллекции и другие узнаваемые детали Модного дома — фирменные узлы на изделиях, бахрому, кожу, шерсть и атлас.

Показ Bottega Veneta весна-лето 2026 / © Associated Press

Луиза предлагает в новом сезоне сделать ставку на комфорт, поэтому в ее коллекции присутствуют свободные и дышащие силуэты с широкими брюками и округлыми плечами, которые придают образам непринужденность и стиль.

Показ Bottega Veneta весна-лето 2026 / © Associated Press

Цветовая палитра играет на контрастах: спокойный беж и серый вдруг прерываются вспышками оранжевого, красного или глубокого синего. Но все же главное место было отведено аксессуарам, ведь Троттер сделала акцент на объеме, мягкости и текстуре.

