Оверсайз, бахрома и ода птицам: бренд Stella McCartney презентовал коллекцию весна-лето 2025

Британский модельер Стелла Маккартни на протяжении всей многолетней работы в модной индустрии остается верной своим убеждениям относительно экологии и прав животных - она не использует мех, натуральную кожу и тому подобные материалы. Также в ее коллекциях используются ткани из переработанных материалов. Каждой своей коллекцией она показывает, что эксплуатация животных не нужна, чтобы создать красивые вещи.

Однако если меха и кожи стало меньше, то вот перья многих видов птиц продолжают использоваться. Своей новой коллекцией женщина призывает бренды отказаться и от этого.

"Ежегодно индустрия моды убивает 1,5 миллиарда птиц ради их перьев", - заявила дизайнер.

Стелла презентовала на подиуме, помимо элегантных и стильных нарядов, много отсылок к птичьей теме. На моделях можно было увидеть изделия с птичьими принтами, украшения в виде птиц на шее и брелоки на сумках.

"Когда вы видите красивую отделку из перьев или пуховую куртку, я не думаю, что вы обязательно замечаете, что была убита птица. А мы все любим птиц, верно? Люди не очень любят коров по какой-то причине, поэтому все по-другому, когда вы говорите о коже. Но птицы прекрасны, и пришло время привлечь внимание отрасли к этой проблеме", - добавила она.

В коллекции весна-лето 2025 Маккартни представила уже хорошо узнаваемый для своего бренда стиль: оверсайз-костюмы, изделия с оборками, бахромой и вязаные их жгута.

Также отметим, что материалы, использованные в коллекциях Маккартни, не тестируются на животных.

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ шоу проходил в самом центре Парижа и гости могли не только смотреть дефиле, но и наслаждаться видом на Эйфелеву башню.

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Сама Стелла Маккартни появилась на показа в лаконичном наряде - она надела широкие полосатые штаны и темно-синий джемпер.

Коллекция Stella McCartney весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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