Оверсайз, джинсы и много аксессуаров: Дом Gucci презентовал коллекцию осень-зима 2023-24 в Милане

Во время Недели моды в Милане Модный дом Gucci представил публике свою новую коллекцию осень-зима 2023-24, которая стала первой для бренда после ухода с поста креативного директора Алессандро Микеле. И судя по тому, что бренд представил на подиуме, они решили окончательно расстаться с гламуром и роскошью, которые принес Микеле в бренд.

Теперь во время показа модели вышли в довольно лаконичных, простых и даже повседневных образах, которые состояли с оверсайза, брюк, множества аксессуаров в виде сумок, также футболок и маек. Коллекция Gucci в этот раз была довольно скучной, обычной и даже пацанской, ведь ничем не выделялась на фоне других молодежных брендов.

Однако теперь отчетливо видно, что именно владельцы компании хотят видеть в будущем на подиумах Gucci - классические стили с современными деталями. Возможно, бренду удастся привлечь таким образом больше зумеров, но на красных дорожках эти вещи явно массово не появятся.

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Gucci осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

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