Оверсайз, трикотажные петли и широкие плечи: бренд Stella McCartney презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2025-2025 британского бренда Stella McCartney. На подиуме дизайнер презентовала коллекцию, которая включала большое количество изделий из трикотажа, особенно среди них внимание привлекали объемные изделия с вязаными петлями, которые также повторялись на некоторых сумках. Но помимо этого Стелла Маккартни продолжает играть с объемными пропорциями, предлагает различные варианты нарядов с брюками, теплые трикотажные изделия, лаконичные силуэты, объемные шубы и широкие плечи.

Не обошла она и тренд на трусы, поскольку варианты с этим изделием представила тоже. Есть в коллекции мини-платья, украшенные кристаллами изделия, и топы на бретелях.

Стелла Маккартни известна своим особым подходом к дизайну и ее стремлением приносить как можно меньше вреда окружающей среде, поэтому особенно удивляет то, как в каждой своей коллекции она находит способы представлять роскошные и современные вещи, которые при этом еще и экологичны.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

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