Пайетки, шелк и прозрачные бюстье: в Нью-Йорке представили коллекцию Tom Ford весна-лето 2023

В это трудно поверить, но легендарному Тому Форду уже 61 год и поговаривают, что он планирует продать свой одноименный бренд Tom Ford. Поэтому ли дизайнер собрал на Неделе моды в Нью-Йорке невероятно звездный состав гостей и моделей, или просто решил сделать свой показ более ярким за счет знаменитостей, пока неизвестно. Но то, что ему удалось сделать яркую коллекцию и шоу - чистейшая правда.

В новой коллекции весна-лето 2023 Том решил сочетать рок, панк, блеск и, конечно же сексуальность. Именно поэтому в коллекцию вошли прозрачные футболки, черные атласные лифчики, деконструированные шифоновые платья, атласные, шелковые и барханные рубашки.

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Также на подиуме было представлено несколько вариантов знаменитого брючного костюма, который дизайнер придумал еще когда работал в Gucci.

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Не обошлось без страз, кружева и белья. Некоторые вечерние платья были со смелыми вырезами или в виде пеньюаров. Мужская линейка была немного сдержанней, но все же смелые решения дизайнера все же были отчетливо заметны.

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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