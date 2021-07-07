Перья, твид и вышивка: как прошел показ осенне-зимней коллекции Chanel

Новая коллекция бренда женственная, комфортная и элегантная.

В Париже, в рамках Недели высокой моды состоялся показ новой кутюрной коллекции Chanel осень-зима 2021/22. Показ состоялся в Palais Galliera - музее современной моды с архитектурой в стиле неоренессанса, которая стала одой прошлым коллекциям Модного дома.

Показ Chanel осень-зима 2021/22 / Getty Images

Осенняя коллекция от кутюр сочетает в себе мягкие ткани, традиционный для бренда твид, пышные юбки с перьями, расшитые вручную пайетками платья и покрытые тонким тюлем. Также в коллекции были представлены женственные жакеты, пальто с цветочной вышивкой и банты из черных лент, которые украшали как наряды, так и волосы моделей. Из аксессуаров представлены шляпы с широкими полями, классические двухцветные туфли и шарфы.

Показ Chanel осень-зима 2021/22 / Getty Images

В осенне-зимней коллекции креативный директор Chanel Виржини Виард стремилась внести как можно больше красок и разнообразия. Создавая коллекцию, она вдохновлялась французской живописью, архитектурой и самим Парижем.

Показ Chanel осень-зима 2021/22 / Getty Images

Ярким завершением показа стал выход 26-летней актрисы Маргарет Куэлли, известной по фильму "Мой год в Нью-Йорке".

Показ Chanel осень-зима 2021/22 / Getty Images

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