Пижамные силуэты и нежные цвета: Louis Vuitton представил коллекцию весна-лето 2026
Шоу состоялось в рамках Недели моды в Париже.
Новую коллекцию креативный дизайнер бренда Николя Жескьер решил представить в Лувре, в летних апартаментах Анны Австрийской — зале с фресками, мраморными полами и большими арочными окнами. Коллекция получилась нежной и женственной с большим количеством внимания к деталям, ведь ее главная идея — интимность, комфорт и «одежда для себя».
На подиуме можно было увидеть много кимоно-халатов, шелковых комбинаций и пижамных комплектов, кружева, пайеток, кристаллов, объемных декоров, бахромы.
Верхняя одежда была с плавными линиями, выполненная из кожи или тканей с ручной отделкой, также Жескьер использовал эко-мех. Брюки были широкие, расслабленные, более обтягивающие силуэты представлены в коллекции реже.