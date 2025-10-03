Пижамные силуэты и нежные цвета: Louis Vuitton представил коллекцию весна-лето 2026

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Реклама

Новую коллекцию креативный дизайнер бренда Николя Жескьер решил представить в Лувре, в летних апартаментах Анны Австрийской — зале с фресками, мраморными полами и большими арочными окнами. Коллекция получилась нежной и женственной с большим количеством внимания к деталям, ведь ее главная идея — интимность, комфорт и «одежда для себя».

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

На подиуме можно было увидеть много кимоно-халатов, шелковых комбинаций и пижамных комплектов, кружева, пайеток, кристаллов, объемных декоров, бахромы.

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Верхняя одежда была с плавными линиями, выполненная из кожи или тканей с ручной отделкой, также Жескьер использовал эко-мех. Брюки были широкие, расслабленные, более обтягивающие силуэты представлены в коллекции реже.

Реклама

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Louis Vuitton весна-лето 2026 / © Associated Press