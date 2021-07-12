Платье-штора, платье-рука и даже платье-банка: необычный показ мод американского дизайнера

Дизайнер решил устроить урок афроамериканской истории.

Необычный показ прошел на Неделе высокой моды, ведь свою коллекцию там представил дизайнер и основатель бренда Pyer Moss Керби Жан-Реймонд. Он стал вторым темнокожим дизайнером, получивший официальное приглашение к участию в кутюрной Неделе моды (первым был Патрик Келли в 80-х). Но Керби решил не упустить возможность и продемонстрировать миру экскурс в афроамериканскую культуру и историю.

Проводилось мероприятие в поместье Си Джей Уокер, которая известна как первая в Америке женщина-миллионер. А вот открывала показ своей речью Элейн Браун - политическая активистка и бывшая председательница партии "Черные пантеры". И хоть показ был организован в рамках парижской Недели высокой моды, проходил он в пригороде Нью-Йорка.

Все вещи представленные на подиуме больше походили на карнавальные костюмы, но каждый из них был метафорой напоминающей о знаковых для афроамериканцев вещах. Например, платье-штора было отсылкой к фильму "Унесенные ветром" и актрисе Хэтти Макдэниел, сыгравшей в этой картине Мамушку. Она была первой темнокожей женщиной удостоенной премии "Оскар".

Показ Pyer Moss / Getty Images

А вот платье-бигуди стало данью уважения первой хозяйке поместья, где проходил показ. Она, как известно, сделала свой бизнес благодаря успешной линии косметики и товаров для волос, предназначенных для афроамериканских женщин.

Показ Pyer Moss / Getty Images

Интересно, что в показе участвовали только темнокожие модели, а работы Керби сравняли с дизайнами Moschino.

Показ Pyer Moss / Getty Images

Показ Pyer Moss / Getty Images

Показ Pyer Moss / Getty Images

Но если вы забыли кто такой Керби Жан-Реймонд, то вспомните наряд Камалы Харрис на инаугурации президента Байдена, ведь именно в пальто, созданном им вице-президент появилась на публике и произнесла клятву.

Камала Харрис / Associated Press

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