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Платья-балахоны и балетная эстетика: бренд Ferragamo презентовал коллекцию весна-лето 2025

Платья-балахоны и балетная эстетика: бренд Ferragamo презентовал коллекцию весна-лето 2025

Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция была вдохновлена балетом.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2025 Модного дома Ferragamo. В этот раз шоу и наряды кардинально отличались от того, что мы видели на подиуме в коллекции осень-зима.

Креативный директор бренда Максимилиан Дэвис вдохновлялся балетом при создании коллекции, что заметно по лаконичных боди, болеро, лосинам и обуви с имитацией балетных лент. Модельер миксует в коллекции пудрово-розовый и серый, а приглушенный хаки - с насыщенным красным. Дополняют образы моделей-балерин огромные сумки.

Однако помимо балетных боди в коллекции нам продемонстрировали оверсайз костюмы, платья-балахоны и свободные плащи-тренчи. Также в некоторых нарядах присутствует трендовая бахрома, она же повторяется и на обуви.

Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Ferragamo весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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