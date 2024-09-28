Платья-одеяла, бархат и широкие плечи: Vetements представил коллекцию весна-лето 2025

Никогда не знаешь, что этот бренд предложит в новом сезоне.
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ швейцарского бренда Vetements. Креативный директор марки Гурам Гвасалия презентовал публике коллекцию весна-лето 2025.
Шоу этого бренда было как всегда очень эпатажным, а на подиуме можно было увидеть много нарядов с широкими плечами, платье-бюстье и вещи, которые этот бренд часто создает в шутку, например, с дырками или платья-одеяла.
Но помимо шока, в коллекции Гвасалия предложил и несколько действительно интересных нарядов: оверсайз курток, мини-платья, вечерние платья черного цвета из тяжелой ткани, белые рубашки, классические черные брюки и платья из бархата.
Среди известных моделей, которые вышли на подиум, была Джиджи Хадид. Звезда продемонстрировала желтое платье из скотча.
Звездой показа опять стала 62-летняя актриса Марсия Кросс - звезда сериала "Отчаянные домохозяйки". Весной этого года она уже принимала участие в показе этого бренда и вышла на подиум в красном платье со стразами.
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