Платья-рубашки и высокие сандалии в коллекции Valentino сезона весна-лето 2022

Коллекция знаменитого Модного дома выглядит очень романтичной и достаточно яркой.
Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует поклонников бренда.
Цвет и принт
Преобладают яркие цвета: много фиолетового, есть красный, голубой, лимонно-желтый, зеленый и розовый. Вместе с тем много белого, черного и шоколадно-коричневого.
Есть красивые цветочные принты.
Фактуры и ткани
Шелк и хлопок, деним, совсем немного кожи, но есть и ткань с пайетками. Есть блузы из полупрозрачных тканей и ткани с перфорацией.
Фасоны и силуэты
В коллекции представлено много красивых блуз разного кроя. Также есть эффектные платья-рубашки, джинсы свободного кроя с высокой талией, есть шорты и короткие туники.
Аксессуары и детали
Очень эффектная обувь, особенно гладиаторские сандалии с высокой шнуровкой и металлическими шипами на ней.
Читайте также:
- Части тела как декор в коллекции Shiaparelli сезона весна-лето 2022
- Идеальные комбинезоны и кэтсьюты в коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2022
- Юбки со шлейфом и остроносые слингбэки в коллекции Prada сезона весна-лето 2022
- Экстремальное мини и голые животы в коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022
- Тигрово-леопардовая и очень сексуальная коллекция Roberto Cavalli сезона весна-лето 2022
- Разноцветные булавки, платочные принты и винил в коллекция Versace сезона весна-лето 2022
- Геометрические принты в коллекции Paco Rabanne сезона весна-лето 2022
- Мини-юбки и кроп-топы в коллекции Max Mara сезона весна-лето 2022