Платья-рубашки и высокие сандалии в коллекции Valentino сезона весна-лето 2022

Коллекция знаменитого Модного дома выглядит очень романтичной и достаточно яркой.

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует поклонников бренда.

Цвет и принт

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладают яркие цвета: много фиолетового, есть красный, голубой, лимонно-желтый, зеленый и розовый. Вместе с тем много белого, черного и шоколадно-коричневого.

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Есть красивые цветочные принты.

Фактуры и ткани

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Шелк и хлопок, деним, совсем немного кожи, но есть и ткань с пайетками. Есть блузы из полупрозрачных тканей и ткани с перфорацией.

Фасоны и силуэты

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В коллекции представлено много красивых блуз разного кроя. Также есть эффектные платья-рубашки, джинсы свободного кроя с высокой талией, есть шорты и короткие туники.

Аксессуары и детали

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень эффектная обувь, особенно гладиаторские сандалии с высокой шнуровкой и металлическими шипами на ней.

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