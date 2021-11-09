Плетение макраме и сандалии легионеров в коллекции Alberta Ferretti сезона весна-лето 2022 

Коллекция получилась очень эффектной и женственной.

Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 изобилует цитатами из истории костюма. Обувь - высокие сандалии из ремешков - напоминает ту, что носили римские легионеры (их еще называют сандалии гладиаторов), одежда - туники римских женщин.

Цвет и принты

Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма очень изысканная, и в ней практически нет принтов. Много черного и белого цвета, как по отдельности, так и в сочетании.

Также есть очень красивые синие и цвета морской волны платья и линия в бежево-коричневых и песочных тонах.

Фактуры и ткани

Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Ткани легкие, летящие - шифон и шелк. Много плиссировки.

Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Наряду с ними значительное место в коллекции занимает одежда и аксессуары из плетения макраме.

Фасоны и силуэты

Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Как мы уже говорили, в коллекции преобладают летящие туники, короткие и длинные, и широкие брюки.

Обувь и аксессуары

Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Гладиаторские сандалии смотрятся действительно очень эффектно, но не менее интересны плетеные сумки и изящные колье.

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