Плетения, декор и простые силуэты: бренд Tokyo James представил коллекцию осень-зима 2024-2025

Дизайнер марки, согласно изданию Vogue, решил в этой коллекции подчеркнуть свое африканское происхождение, поэтому в коллекции используются сложные плетения, прямые линии, а на некоторых изделиях присутствуют портреты.

В коллекции можно увидеть костюмы из букле, блузы и жилеты, а также богато украшенные джинсовые брюки, полностью расшитые спереди бисером, а вот роскошные платья с заниженной талией и нежной вышивкой, безусловно, выделялись. Дизайнер предлагает большие сумки и масивные украшения.

В создании декораций для коллекции Джеймс также сотрудничал с художником Юсуффом Айной.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tokyo James / Фото: Associated Press

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