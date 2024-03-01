Плетения, декор и простые силуэты: бренд Tokyo James представил коллекцию осень-зима 2024-2025
В Милане в рамках Недели моды состоялся показ бренда Tokyo James.
Дизайнер марки, согласно изданию Vogue, решил в этой коллекции подчеркнуть свое африканское происхождение, поэтому в коллекции используются сложные плетения, прямые линии, а на некоторых изделиях присутствуют портреты.
В коллекции можно увидеть костюмы из букле, блузы и жилеты, а также богато украшенные джинсовые брюки, полностью расшитые спереди бисером, а вот роскошные платья с заниженной талией и нежной вышивкой, безусловно, выделялись. Дизайнер предлагает большие сумки и масивные украшения.
В создании декораций для коллекции Джеймс также сотрудничал с художником Юсуффом Айной.