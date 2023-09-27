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Плиссировка, белые рубашки и жакеты оверсайз: бренд Dior представил коллекцию весна-лето 2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
1 мин
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Плиссировка, белые рубашки и жакеты оверсайз: бренд Dior представил коллекцию весна-лето 2024

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press

В Париже стартовала Неделя моды и традиционно в ней взял участие Модный дом Dior.

В этот раз модельер Мария Грация Кьюри решила отойти от привычной стилистики бренда и не показала традиционный жакет Bar. Вместо этого она презентовала оверсайз варианты этого предмета одежды к тому же маскулинном стиле.

Также на подиуме можно увидеть много вариаций классической белой рубашки, юбок миди, свободных брюк и опять проглядывается тематика карт таро принтах и на аксессуарах.

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / © Associated Press
Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Christian Dior / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
409
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