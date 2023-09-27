Плиссировка, белые рубашки и жакеты оверсайз: бренд Dior представил коллекцию весна-лето 2024
В Париже стартовала Неделя моды и традиционно в ней взял участие Модный дом Dior.
В этот раз модельер Мария Грация Кьюри решила отойти от привычной стилистики бренда и не показала традиционный жакет Bar. Вместо этого она презентовала оверсайз варианты этого предмета одежды к тому же маскулинном стиле.
Также на подиуме можно увидеть много вариаций классической белой рубашки, юбок миди, свободных брюк и опять проглядывается тематика карт таро принтах и на аксессуарах.