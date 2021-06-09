Пончо и мунбуты в коллекции Chloe сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого Модного дома Chloe была показана на улице ночного города.
Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 стала дебютной для Габриэлы Херст - нового креативного директора Chloe. В ней использованы ткани из переработанных материалов и остатки тканей прошлых коллекций. В целом показ был воспринят очень позитивно как модными критиками, так и клиентами.
Цвета и принты
Вся коллекция выдержана в бежево-коричневой гамме. Встречаются глубокие кирпично-красные, оранжевые и изумрудно-зеленые акценты, есть черные образы и детали нарядов.
Среди узоров можно выделить полоску, ее довольно много, как и узоров, собранных из разноцветных элементов в форме чешуи или квадратов.
Фактуры и ткани
Как было уже сказано, подбор тканей совершенно не случаен, это переработанные ткани и отходы производства. Также в коллекции много трикотажа и кожи. Есть ультрамодные в этом сезоне стеганые ткани.
Фасоны и силуэты
Хочется отметить уютные пончо в этническом стиле и длинные довольно плотные трикотажные платья. Еще в коллекции много дубленок-трансформеров.
Аксессуары и обувь
Очень интересная обувь. Широкие открытые шлепанцы на пробковой подошве с меховыми стельками предлагается носить с теплыми вещами. Также очень интересно смотрится короткая модификация мунбутов.
Сумки с бахромой и декором с имитацией дредов тоже заслуживают внимания.
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