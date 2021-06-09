Пончо и мунбуты в коллекции Chloe сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого Модного дома Chloe была показана на улице ночного города.

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 стала дебютной для Габриэлы Херст - нового креативного директора Chloe. В ней использованы ткани из переработанных материалов и остатки тканей прошлых коллекций. В целом показ был воспринят очень позитивно как модными критиками, так и клиентами.

Цвета и принты

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Вся коллекция выдержана в бежево-коричневой гамме. Встречаются глубокие кирпично-красные, оранжевые и изумрудно-зеленые акценты, есть черные образы и детали нарядов.

Среди узоров можно выделить полоску, ее довольно много, как и узоров, собранных из разноцветных элементов в форме чешуи или квадратов.

Фактуры и ткани

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Как было уже сказано, подбор тканей совершенно не случаен, это переработанные ткани и отходы производства. Также в коллекции много трикотажа и кожи. Есть ультрамодные в этом сезоне стеганые ткани.

Фасоны и силуэты

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Хочется отметить уютные пончо в этническом стиле и длинные довольно плотные трикотажные платья. Еще в коллекции много дубленок-трансформеров.

Аксессуары и обувь

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень интересная обувь. Широкие открытые шлепанцы на пробковой подошве с меховыми стельками предлагается носить с теплыми вещами. Также очень интересно смотрится короткая модификация мунбутов.

Коллекция Chloe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сумки с бахромой и декором с имитацией дредов тоже заслуживают внимания.

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