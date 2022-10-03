Постапокалипсис на подиуме: Balenciaga презентовали коллекцию весна-лето 2023 в Париже

Демна Гвасалия опять шокировал публику своей коллекцией. Креативный директор бренда Balenciaga решил продолжить идею своей прошлой коллекции, в которой фигурировал снег на подиуме. Теперь же модели дефилировали по грязи, в которую превращается снег, когда тает. Грязь лежала везде, в зале также стоял специфический сырой запах, а моделям оставили лишь тонкую тропу между грязью, по которой они шли. В некоторых местах грязь была в форме воронок от бомб.

Этим показом Демна, который активно поддерживает Украину, хотел привлечь внимание к тому, что сейчас происходит в мире: война, протесты, чрезмерное потребление вещей, загрязнение планеты.

В коллекции были представлены кроссовки, резиновые сапоги, объемные куртки, корсеты, оверсайз-джинсы с карманами и необычные шарфы-пружины. Также Balenciaga предлагают много вариантов а-ля спортивных костюмов и даже несколько гламурных платьев с пайетками. Несмотря на яркие цвета, в коллекции все же преобладал черный цвет.

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