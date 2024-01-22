Повязки для волос, ромперы и яркие принты: бренд Dior презентовал мужскую коллекцию в Париже
В Париже, в рамках Недели мужской моды, состоялся показ Модного дома Dior. Креативным директором мужской линейки является дизайнер Ким Джонс.
Бренд представил публике яркую коллекцию осень-зима 2024-2025, в которой можно увидеть совершенно разные варианты нарядов на любой вкус: накидки с принтами и длинным шлейфом, ромперы, комбинезоны, деловые костюмы и много трикотажа. Также бренд не обошел стороной головные уборы, поскольку предлагает мужчинам носить шапки с декором и возвращает в моду повязки для волос.