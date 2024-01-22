Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Повязки для волос, ромперы и яркие принты: бренд Dior презентовал мужскую коллекцию в Париже

Повязки для волос, ромперы и яркие принты: бренд Dior презентовал мужскую коллекцию в Париже

Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

В Париже, в рамках Недели мужской моды, состоялся показ Модного дома Dior. Креативным директором мужской линейки является дизайнер Ким Джонс.

Бренд представил публике яркую коллекцию осень-зима 2024-2025, в которой можно увидеть совершенно разные варианты нарядов на любой вкус: накидки с принтами и длинным шлейфом, ромперы, комбинезоны, деловые костюмы и много трикотажа. Также бренд не обошел стороной головные уборы, поскольку предлагает мужчинам носить шапки с декором и возвращает в моду повязки для волос.

Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ мужской коллекции Модного дома Dior осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация