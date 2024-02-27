Практичные брюки, кожа и трендовые тренчи: бренд Tod's представил коллекцию осень-зима 2024-2025

Коллекция получилась очень лаконичной и для ежедневной носки.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Tod's. Шоу прошло в крупнейшем трамвайном депо Милана на фоне старых городских трамваев, которым уже около 100 лет.

Модели дефилировали перед публикой в стильных нарядах, которые включали много изделий из кожи, практичные брюки для ежедневной носки, костюмы, которые идеально подойдут для любой жизненной ситуации, а также классические рубашки.

Помимо этого на подиуме можно увидеть идеально скроенные пальто, широкие кожаные ремни с массивными пряжками и практичные высокие сапоги. Также в коллекции представлены тренчи, вещи из трикотажа и стильные объемные мягкие сумки.

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Tod's / Фото: Associated Press

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