16 сентября в Киеве прошла грандиозная презентация бренда YES. Это было яркое, красивое и эмоциональное мероприятие, удивившее и покорившее гостей коллекцией рюкзаков YES-2022 (и не только ею:).

Вместе с командой YES презентацией наслаждались более 300 гостей. Все они — счастливые люди, которые занимаются по-настоящему красивым бизнесом: они удивляют и радуют детей и родителей новинками канцелярского мира. Это люди, которые дарят им возможность покупать самые модные, самые крутые и качественные товары бренда YES.

Рюкзаки YES-2022 объединили в себе новейшие технологии ортопедичности, актуальные тенденции моды и стиля, а также тренды в области эргономики и удобства. Как и всегда, ранцы YES-2022 в своем арсенале имеют кучу “фишек”, которые приятно удивят покупателей. Причем это касается и дизайна, и функциональности ранцев.

Презентация коллекции рюкзаков и канцелярии бренда YES (5 фото)

Кроме того, бренд YES презентовал новейшую разработку — систему 3S. Эта система призвана спасти осанку школьника. Ее суть в особой амортизации, которая снижает нагрузку на плечи ребенка на 25-75%. С такими ранцами ребенку не страшны искривления позвоночника и прочие неприятные “сюрпризы” для осанки.

Коллекция рюкзаков и канцелярии YES x Andre TAN 2022

Успешная коллаборация YES x Andre TAN 2021 покорила всех модным дизайном, стильными цветовыми решениями и инновациями в производстве. Ее логическим продолжением стала коллекция YES x Andre TAN 2022.

Презентация коллекции бренда YES (4 фото)

Зрители были в восторге: яркие цвета, самые модные тенденции, и по-настоящему улетные принты — космическая тематика тоже не осталась в стороне:) Команда YES, как всегда, моментально реагирует на перемены во вкусах детей и подростков. Закономерно, что коллекция вызвала восхищение у гостей:) Кстати, презентовал коллекцию YES x Andre TAN 2022 сам дизайнер №1 в Украине, со сцены комментируя каждую модель рюкзака.

А команда YES продолжает работать над новинками — ведь нужно и дальше дарить счастье своим покупателям:)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку