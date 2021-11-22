Принт тай-дай и плиссировка в коллекции Jason Wu сезона весна-лето 2022 

Коллекция получилась очень романтичной и женственной.
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей акварельных тонов и женственных силуэтов.
Цвет и принты
В коллекции преобладают мягкие пастельные тона, но есть и яркие - красные и желтые - акценты.
Главный принт коллекции - тай-дай, который в некоторых нарядах выглядит как набор размытых акварельных пятен.
Фактуры и ткани
Ткани в основном натуральные, много жатого шелка, плиссированных тканей, тонкого трикотажа. Есть ткани, усыпанные пайетками.
Фасоны и силуэты
Фасоны в основном приталенные. Акцент на талии есть даже в легких сарафанах на тонких бретельках. Эффектно смотрятся кроп-топы с пышными юбками и лифы с рюшами.
Аксессуары и детали
Очень эффектная обувь - сандалии на очень тонких ремешках.
Читайте также:
- Розы, бабочки и рюши в коллекции Blumarine сезона весна-лето 2022
- Объем, клоны и спецэффекты: коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022
- Плетение макраме и сандалии легионеров в коллекции Alberta Ferretti сезона весна-лето 2022
- Оборки и клетка в коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022
- Золотые цепи и обнаженные животы в коллекции Balmain сезона весна-лето 2022
- Яркая и сексуальная коллекция Chanel сезона весна-лето 2022