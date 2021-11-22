Принт тай-дай и плиссировка в коллекции Jason Wu сезона весна-лето 2022

Принт тай-дай и плиссировка в коллекции Jason Wu сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень романтичной и женственной.

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей акварельных тонов и женственных силуэтов.

Цвет и принты

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В коллекции преобладают мягкие пастельные тона, но есть и яркие - красные и желтые - акценты.

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Главный принт коллекции - тай-дай, который в некоторых нарядах выглядит как набор размытых акварельных пятен.

Фактуры и ткани

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Ткани в основном натуральные, много жатого шелка, плиссированных тканей, тонкого трикотажа. Есть ткани, усыпанные пайетками.

Фасоны и силуэты

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Фасоны в основном приталенные. Акцент на талии есть даже в легких сарафанах на тонких бретельках. Эффектно смотрятся кроп-топы с пышными юбками и лифы с рюшами.

Аксессуары и детали

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень эффектная обувь - сандалии на очень тонких ремешках.

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