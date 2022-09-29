Принты в виде известных картин и астрономические украшения: Balmain презентовали коллекцию весна-лето 2023

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции бренда Balmain, и в этот раз креативный директор Дома Оливье Рустен решил показать в своих работах сплетение футуризма и эпохи Возрождения.

На подиуме модели демонстрировали наряда с изображениями коллажей всеми известных картин, в частности, принт на вещах напоминал фрески Андреа Поццо и Джованни Баттиста Тьеполо. Также центральное место в коллекции занимали изображения путти - маленьких ангелов.

Помимо нарядов прет-а-порте Рустен в этот раз презентовал и кутюрные модели. В коллекции было много вариантов брючных костюмов, сложных платьев, однотонных образов их фирменного шоколадного оттенка бренда, моделей с плиссировкой и бахромой.

Перед показом сам Оливье отметил, что пытается уделять внимание экологии и в будущем использовать экологичные материалы по максимуму.

"Мы все видели изменение климата этим летом. Мы все видели пожары по всему миру. И возвращаться с показом в сентябре, думая о том, будут ли наши брюки с высокой или низкой талией, мне это кажется немного бесполезным", - заявил дизайнер.

Также невозможно не отметить и аксессуары, которые дизайнер презентовал. В новом сезон он предлагает шляпы с широкими полями и принтами, украшения в астрономическом стиле, а также высокие платформы.

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Звездой показа в этот раз стала 76-летняя американская певица Шер. В конце шоу она вышла на подиум в латексном боди с глубоким вырезом, который сочетала с лосинами и перчатками.

Шер и Оливье Рустен / Фото: Getty Images

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