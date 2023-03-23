Променяла дорогое на дешевое: невеста удивила выбором свадебного наряда из комиссионного магазина

Иногда желания невесты перед свадьбой могут меняться, но чаще всего это касается декора или другой подобной мелочи, но вот девушка по имени Сара Баус из США решила сделать ход конем и полностью изменила свой свадебный образ всего за две недели до мероприятия.

В интервью изданию Insider Сара рассказала, что изначально планировала потратить на свадебное платье около 2000 долларов, но в итоге выбрала наряд за ​​3000 долларов в бутике в городе Шарлотт, что в штате Северная Каролина.

Платье было простым и современным. У него был глубокий вырез, не было бретелек, у юбки был длинный шлейф, а спину украшали пуговицы. Девушка купила платье за значительно большую сумму, чем рассчитывала, но оно ей очень понравилось, и она считала его фантастическим и настоящим произведением искусства.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Однако, когда платье было куплено и подогнано по фигуре, невеста поняла, что оно не практично и ей трудно в нем двигаться, танцевать и даже сидеть. Именно поэтому Сара решила, что ей нужно еще одно платье, которое бы она надела после официальной церемонии, и найти такой наряд она решила в местном комиссионном магазине Ash and T's Formals.

Во время примерки консультант принесла девушке простое приталенное платье с высоким разрезом и нежными оборками от бренда Cinderella Divine. Сара померяла платье и поняла, что оно идеально. Также ее очень удивила цена, ведь наряд стоил всего 200 долларов, а это было значительно меньше, чем она заплатила за первый наряд.

Фото: скриншот с видео

После этой покупки девушка столкнулась с дилеммой, ведь дешевое платье ей нравилось значительно больше, также оно было очень удобным. Посоветовавшись с мамой, Сара решила, что пойдет к алтарю именно в наряде за 200 долларов, а платье за 3000 попытается продать.

Через шесть месяцев после свадьбы Баус поделилась историей замены свадебного платья в TikTok. Видео стало вирусным.

А какое платье больше нравится вам - дорогое или дешевое? Оставьте свою реакцию ниже.

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