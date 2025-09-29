Прощание с легендой: в Милане показали последнюю коллекцию Giorgio Armani

Показ Giorgio Armani весна-лето 2026 / © Associated Press

В начале сентября в возрасте 91 года ушел из жизни итальянский модельер Джорджио Армани. Несмотря на почтенный возраст, Армани работал над коллекциями до последнего момента жизни и его работа, была представлена на Неделе моды в Милане в минувшие выходные.

Последняя коллекция, рожденная воображением итальянского модельера, была задумана как путешествие. На подиуме можно было увидеть различные богемные цвета, а также роскошные детали городского изысканного гардероба.

Силуэты были одновременно струящимися и элегантными. Многие костюмы сохранили классический свободный крой, но дополнились нотками оригинального стиля 80-х: объемными плечами, воротниками-стойками и ярко выраженной ретро-цветовой палитрой.

Мягкие нейтральные тона перетекали в более глубокие, достигая пика в кобальтово-синих и ярких пурпурных оттенках, которые оживляли отдельные части вечерних нарядов. Платья были нежными, либо дополненые мерцающие детали и свободно ниспадали по фигуре.

В конце показа на поклон вышли Лео Делл’Орко, глава отдела мужской моды в Armani Group, и Сильвана Армани, племянница покойного модельера.