Просто, элегантно и немного гламурно: бренд Carolina Herrera представил коллекцию весна-лето 2024

На подиуме креативный директор бренда Уэс Гордон презентовал элегантные вещи, которые подойдут любым возрастам и фигурам. Модели на подиуме представили много нарядов с тюлем, ярких оттенков, с цветочными дизайнами и даже немного в стиле 90-х годов, поскольку также в коллекции можно увидеть широкие бретельки, декольте-сердце и принт горох, очень напоминающий наряд Джулии Робертс из фильма "Красотка".

Также Модный дом решил кардинально по-новому подойти к макияжам. Многие модели были с красными помадами на губах и с практически полным отсутствием другого декоративного макияжа на лице. Гордон, придумывая образы моделей на подиуме, черпал вдохновение в непринужденном и естественном макияже главной IT-девушки 90-х - Кэролин Бессетт-Кеннеди. Вероятно, что наряды также были вдохновлены ее лаконичным стилем одежды.

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

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