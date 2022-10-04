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Простота, удобство и много цвета кэмел: бренд Hermès презентовал коллекцию весна-лето 2023

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Простота, удобство и много цвета кэмел: бренд Hermès презентовал коллекцию весна-лето 2023

Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Вероятно, креативный директор бренда Hermès Надеж Ване-Цыбульски вдохновлялась при создании новой коллекции весна-лето 2023 жаркой пустыней, ведь решила воссоздать ее во время своего показа. Модели дефилировали возле огромной дюны сосредоточенной в центре зала, где проводилось шоу.

А вот судя по вещам, представленным на подиуме, в новом сезоне бренд предлагает нам носить больше коричневых и коралловых оттенков, ведь центральное место в коллекции заняли именно они. Вся коллекция также сосредоточена на комфорте, поэтому вещи очень лаконичны, практичны и отлично подойдут для отдыха на свежем отдыхе.

В коллекции представлены кожаные изделия, огромные сумки, сандалии и топы, а также несколько вариантов повседневных платьев.

Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Hermès весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
75
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