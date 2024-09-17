Прозрачность, нежность и вышивка: бренд Fendi презентовал коллекцию весна-лето 2025

Лаконичная коллекция включала множество нарядов трендовых оттенков.
В Милане на Неделе моды известный дом Fendi презентовал публике коллекцию прет-а-порте весна-лето 2025. Вещи представленные на публике были в традиционной для марки нежной эстетике, с множеством прозрачных деталей и вышивкой бисером, пайетками и аппликациями стразами.
Практически невесомые платья дизайнер Ким Джонс дополнил прозрачными носками из тонкого шифона, которые были украшены вышивкой. Традиционно на подиуме можно было увидеть сумки Baguette. Талии в этой коллекции практически не выражены, поскольку у многих нарядов прямые силуэты, как в нарядах 20-х годов прошлого века.
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