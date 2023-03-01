Прозрачные платья-комбинации, острые плечи и меха: Dolce & Gabbana показали коллекцию осень-зима 2023-2024

Итальянский бренд в рамках Недели моды в Милане презентовал коллекцию прет-а-порте осень-зима 2023-2024.

В новом сезоне Доменико Дольче и Стефано Габбана опять делают ставку на сексуальность, поскольку в коллекции представлено большое количество прозрачных черных платьев-комбинаций. Модели носят смелые платья с черным плотным бельем, босоножками и перчатками.

Также в коллекции присутствуют меха, дубленки, классические пальто с острыми плечами, а также перья и колготки.

Всего в коллекции представлено несколько оттенков, собранных в тотал луки: черный, белый, золотой и красный. Некоторые из дизайнов нарядов являются отголосками прошлых коллекций.

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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