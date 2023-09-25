Прозрачные ткани, чулки и корсеты: Dolce & Gabbana презентовал соблазнительную коллекцию весна-лето 2024

Показ был действительно зрелищным, в частности из-за того, что коллекция состояла в основном из будуарных нарядов.

В рамках Недели моды в Милане итальянский Дом Dolce & Gabbana презентовал свою весенне-летнюю коллекцию прет-а-порте, которая произвела просто вау эффект.

Темой показа стал соблазн, а вдохновлялись Дольче и Габбана образами Моники Беллуччи и Линды Евангелисты из 90-х, а также кадрами из фильма "Дневная красавица" с Катрин Денев. Именно поэтому на подиуме модельеры показала сексуальыне наряды в бельевом стиле, с большим количеством прозрачных тканей, кружева, мини, корсетов, чулок, трусов и бюстгальтеров.

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2024 бренда Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Завершила показ супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Что интересно, самой ожидаемой на этом показе оказалась звезда реалити и бизнесвумен Кайли Дженнер, но она не вышла на подиум, а была гостьей шоу и сидела в первом ряду. Опоздала на мероприятие она на целых 47 минут. Без Кайли шоу не начинали и другие гости были вынуждены терпеливо ждать все это время.

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