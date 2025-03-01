Прозрачные ткани, шапки и шубы: бренд Dolce & Gabbana презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026

Итальянский бренд Dolce & Gabbana в этот раз решил в коллекции осень-зима 2025-2026 показать что-то совершенно не типичное для себя, поэтому сочетали спорт-шик и эффектное кружево. Коллекция получила название Крутые девчонки.

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

На подиуме можно было увидеть много вариаций прозрачных платьев, оливковый и черный цвета, короткие шорты и леопардовый принт. Образы моделей дополняли массивные сапоги, хотя некоторые наряды также дополняли гламурные босоножки на каблуках.

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Что касается других вещей, то Доменико Дольче и Стефано Габбана также предлагают в новой коллекции прозрачные платья с бисером, шапки, а также много искусственного меха - шубы, обувь, жилетки.

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Разнообразили коллекцию модельеры вещами из денима и в панковой, а также спортивной эстетике.

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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