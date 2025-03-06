Прозрачные ткани, вышивка и много жабо: Дом Dior представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Модельер Мария Грация Кьюри, которая является креативным директором Модного дома Dior, вновь смогла всех удивить. В этот раз она отказалась от вышитых гобеленов, которые ранее украшали показы бренда, а устроила перформанс. Показ коллекции осень-зима 2025-2026 начался из того, что модель вышла на центр зала и села на качелю, которую подсвечивал луч рампы.

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

На качеле была надпись Once Upon a Time - известная идиома, которую можно перевести как "Давным-давно" и так часто начинаются сказки на английском языке. Это была отсылка к давнему феминистическому роману "Орландо" Вирджинии Вульф, которым Кьюри вдохновлялась во время создания коллекции.

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Коллекция получилась довольно мрачной, поскольку в ней доминировала темная монохромная палитра, но все же было несколько исключений и некоторые наряды выполнены в бежевых и молочных цветах. Также некоторые наряды были сшиты из оливковых оттенков.

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Также в коллекции можно было увидеть много различного кружева, а также Мария Грация презентовала свое видение огромных воротников со складками, жабо и воротников-горжеток.

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Модели демонстрировали кружевные платья с кринолином и цветочной вышивкой.

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Детали коллекции более крупным планом

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Модельер Мария Грация Кьюри

Показ Dior осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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