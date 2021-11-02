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Пушистая шуба из искусственного меха - самая модная вещь холодного сезона 2021-2022

Коллекция Miu Miu прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Prada прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Prada прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Prada прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Prada прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Sportmax прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News

Такие вещи раньше презрительно называли шубами "на рыбьем меху" или "из искусственной чебурашки".

Но в сезоне осень-зима 2021-2022 над шубами из искусственного меха уже никто не смеется, потому что они сейчас на гребне модной волны. 

Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / East News

Один за другим ведущие Дома моды начинают отказываться от натурального меха и даже от натуральной кожи. Но холодный сезон диктует свои правила, и мех в коллекциях все же остался, правда, в основном искусственный. И тут у дизайнеров есть два пути: искусственный мех, который выглядит как натуральный, или подчеркнуто искусственный мех, желательно ярких цветов.

Коллекция Prada прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Prada прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / East News

Обе эти тенденции сейчас актуальны, но превалирует все же вторая. В моде объемные пушистые шубы из искусственного меха, как натуральных цветов, так и яркие и даже серебряные и золотые.

Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Dolce&Gabbana прет-а-порте осень-зима 2021-2022 / East News

Сочетать их можно с чем угодно. Можно надевать поверх брючных костюмов и трикотажных платьев, хорошо смотрятся такие шубы и с кэтсьютом и с джинсами и водолазкой. 

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