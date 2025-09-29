Расслабленность, прозрачность и удобство: Dolce & Gabbana презентовал коллекцию весна-лето 2026

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2026 / © Associated Press

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ бренда Dolce & Gabbana, который презентовал коллекцию на сезон весна-лето 2026. Коллекция удивила, ведь в отличии от своих предыдущих работ которые были всегда наполнены женственностью и шиком, основатели и креативные директора бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана решили сделать ее более расслабленной.

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2026 / © Associated Press

Дольче и Габбана с головой окунулся в мир пижам, превратив одежду для сна в высокую моду. Они взяли за основу для нарядов коллекции классические мужские пижамные комплекты и придали им современный шарм, добавив немного гламура: вышивку, принты и декор камнями.

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2026 / © Associated Press

Присутствовали также и более привычные для бренда позиции: прозрачные ткани, ромперы, корсеты, бюстье и много кружева. Многие модели отличались более свободным кроем.

Но не только этим запомнилась коллекция, а и появлением на показе Мерил Стрип и Стэнли Туччи, одетых в образы Миранды Пристли и Найджела Киплинга из фильма «Дьявол носит Prada».

Мерил Стрип и Стэнли Туччи / © Associated Press