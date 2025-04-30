Легкие фасоны, вязаные изделия и золото: Дом Chanel представил круизную коллекцию

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

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В новой коллекции креативная команда бренда (дебют Матье Блази в качестве креативного директора Chanel запланирован на сезон прет-а-порте в Париже в октябре этого года) решила продемонстрировать много нежных оттенков, поэтому на подиуме можно было увидеть много белого, бежевого, золота, а также такие цвета как коралловый, голубой, а также розовый. Были, конечно и черные наряды, но они оказались в меньшинстве.

Кроме того, в круизе бренд предлагает носить много оборок, мини, вязаные вещи и брюки с разрезами на штанинах. Также бренд решил выпустить в своей коллекции много шелковый платков, которыми предлагают украшать волосы, шею и сумки. Платки в последнее время пользуются очень большой популярностью и претендуют на главный модный аксессуар 2025 года.

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press