Расслабленные силуэты, белые рубашки и много красного: бренд Ralph Lauren презентовал коллекцию весна-лето 2026

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Реклама

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ коллекции американского бренда Ralph Lauren на сезон весна-лето 2026. Как и положено культовому дизайнеру, его новая коллекция была пронизана изысканностью и многими вещами, которое бренд отшивает на протяжении всего своего существования и которые сформировали его как одну из важных частей американской моды.

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Поэтому на подиуме можно было увидеть поло, накинутые поверх топа-бра, или костюмы с плавными линиями, даже брюки-баллоны, завязывающиеся на щиколотке, а также интерпретации классических моделей, таких как вневременная белая рубашка или костюмы.

Коллекция была лаконичной и элегантной, в ней было представлено всего несколько оттенков цветом, самым ярким из которых стал красный. Ralph Lauren в новом сезоне предлагаем много зеркальных металлических украшений, широкие шляпы и совсем немного гламура, который проявлялся в бисере и пайетках на некоторых изделиях.

Реклама

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Что касается других аксессуаров, то бренд презентовал много вариаций плетеных сумок разных размеров, а также удобные эспадрильи, босоножки и балетки.

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press

Показ коллекции Ralph Lauren весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Нью-Йорке / © Associated Press