Различные брюки, жакеты и романтичные платья: Giorgio Armani презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

Коллекция получила название "Зимние цветы" и была вдохновлена азиатской культурой, что заметно в некоторых фасонах жакетов, а также цветочными принтами в виде хризантем.

89-летний итальянский модельер Джорджио Армани, несмотря на почтенный возраст, продолжает работать и восхищать своими идеями. На Неделе моды в Милане бренд представил элегантную и довольно классическую коллекцию нарядов, среди которых преобладали образы с брюками совершенно разных фасонов.

Армани предлагает носить своим клиентам бархатные штаны с карманами, классические брюки из бархата и атласа, черные дудочки и даже джодпуры. Также в коллекции присутствовало несколько моделей штанов со складками. Что касается верхней одежды, то дизайнер предлагает сочетать все это разнообразие брюк с жакетами, цветочными принтами, шубами, рубашками, длинными пальто и туниками.

Но помимо столь повседневных луков Армани представил и несколько вариантов вечерних платьев, которые были выполнены в романтическом стиле из легких тканей, со стразами и цветами.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Giorgio Armani / Фото: Associated Press

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