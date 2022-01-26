Разноцветные булавки, платочные принты и винил в коллекция Versace сезона весна-лето 2022

Разноцветные булавки, платочные принты и винил в коллекция Versace сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень элегантной и яркой.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует преданных поклонников Модного дома.

Цвет и принт

Коллекция Versace прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Коллекцию можно условно разделить на две части. В первой преобладает черный цвет с яркими акцентами. Вторая же отличается яркими тонами: голубой, розовый, салатовый, фуксия, оранжевый и бирюза.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляют вещи с платочными принтами.

Фактуры и ткани

Коллекция Versace прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересный подбор тканей: легкий платочный шелк, тонкая шерсть, деним, ткань, расшитая пайетками, и латекс сочетаются очень органично.

Фасоны и силуэты

Коллекция Versace прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Фасоны очень разнообразны. Есть латексные сарафаны в обтяжку, короткие юбки, кроп-топы, топы-бюстье, платочные юбки и топы из платков.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Также можно отметить элегантные платья, брюки клеш и жакеты оверсайз.

Аксессуары и детали

Коллекция Versace прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Один из самых ярких элементов - разноцветные английские булавки, которые скрепляют части одежды, а также используются в качестве декора.

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