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Ретро, бомберы и узкие штаны: Модный дом Prada представил мужскую коллекцию осень-зима 2023-24

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
480
Время на прочтение
1 мин
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Ретро, бомберы и узкие штаны: Модный дом Prada представил мужскую коллекцию осень-зима 2023-24

Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Вещи, показанные на подиуме, были простыми и довольно повседневными, за исключением нескольких аксессуаров.

Во время Недели моды в Милане Модный дом Prada презентовал новую мужскую коллекцию осень-зима 2023-24. Бренд предлагает носить мужчинам в следующем сезоне оливковые оттенки, узкие брюки, оверсайз-жакеты на голое тело, а также мини-сумки.

Еще одной интересной частью мужских образов стали разноцветные воротники в ретро-стиле. По-прежнему актуальными остаются ботинки и туфли на массивной подошве, а вот из необычных аксессуаров бренд предлагаем мужчинам еще и сумки в виде канистры для бензина.

Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Prada осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
480
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Viber
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