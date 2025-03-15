Ретро-эстетика, головные уборы и лифчики-пули: бренд Miu Miu представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Традиционно на Неделе моды в Париже состоялся показ одного из самых популярных современных брендов Miu Miu, который уже не первый сезон создает одни из самых обсуждаемых трендов, как, например трусы, которые предлагает носить вместо юбки.

Однако в этот раз модельер Миучча Прада явно вдохновлялась ретро, ведь отдала дань уважения эстетике 50-х. В ее коллекции Femininities модели демонстрировали на подиуме: плиссированные юбки, кардиганы, шерстяные костюмы, юбки-карандаши, болеро, трикотажные палантины, платья-комбинации, объемные пальто, вещи из кожи, узкие свитера и различные головные уборы. Также можно было увидеть много интересных аксессуаров, например, цветные гольфы, массивные броши и бюстгальтеры-пули (bullet bra), популярные в 40-х и 50-х годах. И, конечно же, как и многие другие бренды, Миучча в сезоне осень-зима предлагает мех.

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Модельер Миучча Прада традиционно вышла к гостям показа.

Миучча Прада / Фото: Associated Press

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