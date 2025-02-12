Романтика, цветы и яркие оттенки: бренд Carolina Herrera презентовал коллекцию осень-зима 2025

Несмотря на то, что это была коллекция на холодный сезон, дизайнер использовал сочные весенние оттенки.
В Нью-Йорке в рамкахе Недели моды состоялся показ новой коллекции бренда Carolina Herrera. Креативный директор марки Уэс Гордон презентовал публике наряды на сезон осень-зима 2025.
Для этого бренда характерны романтика, яркие оттенки много цветов в декоре и принтах, и именно все это в очередной раз можно было увидеть на подиуме. Вдохновлялся Гордон при создании коллекции старым фильмом "Быть там".
Однако помимо принтов и аппликаций цветы можно было увидеть в других интерпретациях, например, большие золотые броши-тюльпаны украшали множество изделий, а также в виде цветов были созданы сумки, которые модели несли в руках.
Также рассматривая наряды представленные на подиуме с уверенностью можно сказать, что в новом сезоне в тренде будет женственность, приталенные силуэты, лаконичность.
"В фильме есть прекрасная, романтическая атмосфера с этими садами, осенью и зимой", — рассказал Гордон журналу Fashionista за кулисами после показа. "Мысль о женщине, которая быстро прогуливается по Центральному парку осенним днем — может быть, просто прошел дождь и тротуар немного мокрый — также вдохновила меня на цветовую палитру и на характер женщины, для которой я создавала одежду".
Неделя моды в Нью-Йорке проходила с 6 по 11 февраля.
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