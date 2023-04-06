Ромбы, блестки и воротники-жабо: клоунский стиль - главный тренд 2023 года

Этот стиль всегда занимал особое место в мире моды, но в этом году клоунская тематика на пике популярности.

В последнее время особой популярности в мире моды и соцсетей набирает клоунская эстетика известная еще как Clowncore. Тиктокеры и знаменитые бренды активно популяризуют узнаваемый образ арлекина - персонажа классической итальянской комедии.

В TikTok хештег #Clowncore набрал более 500 миллионов просмотров, и это действительно очень удивляет. Однако более заметен этот тренд на красных дорожках и модных шоу, ведь ромбовидный дизайн сразу выделяется среди классических вечерних платьев.

Поэтому мы собрали несколько брендов и известных личностей, которые тоже воодушевились арлекином.

Dior

Креативный директор бренда Марии Грации Кьюри нашла вдохновение для новой коллекции Haute Couture в личности Жозефины Бейкер - американской танцовщицы, которая уехала в Париж ради творчества. Дизайнер вдохновлялась ее гардеробом. Особое внимание в коллекции привлек характерный клоунский воротник-жабо.

Christian Dior Haute Couture Spring Summer 2023 / Фото: Getty Images

Armani Privé

Вся коллекция бренда была проникнута тематикой арлекина. Бренд буквально телепортировал зрителей шоу в 18-19-й века своими яркими нарядами с блестками, воротниками и ромбами.

Giorgio Armani Prive Haute Couture Spring Summer 2023 / Фото: Associated Press

Giorgio Armani Prive Haute Couture Spring Summer 2023 / Фото: Associated Press

Клоунская тема тренда продолжилась и на знаменитой послеоскаровской вечеринке Vanity Fair, поскольку наряд из коллекции Armani предпочла надеть актриса Андреа Райсборо, которая была номинирована на "Оскар" в этом году.

Андреа Райсборо / Фото: Associated Press

Chanel

Не остался в стороне тренда и Chanel. В коллекции тоже были воротники-жабо и рюши на манжетах, а ромбовидный узор заметен в вязке.

Chanel Fall Winter 2023-2024 / Фото: Getty Images

Chanel Fall Winter 2023-2024 / Фото: Getty Images

Christopher John Rogers

Американский модельер тоже явно не мог обойти тему Clowncore стороной и презентовал коллекцию в подобном стиле.

Egonlab x Swarovski

Одним из самых ярких образов, созданных брендом, стало трико для певца Гарри Стайлса, которое тот надел на церемонию "Грэмми". Наряд создан в коллаборации с Swarovski и, соответственно, был усыпан этими сверкающими камнями.

Гарри Стайлс / Фото: Associated Press

Но все же отметим, что артист практикует стиль Clowncore уже очень много лет.

Valentino

Заметный след арлекина и в коллекции Valentino. Во время показа коллекции весна-лето 2023 украинская модель Кристи Пономарь продемонстрировала очень характерный наряд в стиле Пьеро.

Кристи Пономарь / Фото: Getty Images

BODE

Также этой зимой в костюме Пьеро позировала в фотосессии для W Magazine актриса Мишель Уильямс.

Но нова ли тема арлекина в моде? - спросите вы - совершенно нет. Ранее этот образ в своих коллекциях использовали многие бренды. В частности, тот же Dior в весенней коллекции 2019 года представил множество вариаций, вдохновленных знаменитым персонажем, и в том же году подобную тематику предложил бренд Moschino. Также клоуны, арлекины и Пьеро встречались в коллекциях: Vivienne Westwood в 2018 и 1994 годах, Dior в 2011 и 2007 годах, Gareth Pugh в 2006, Alexander McQueen в 2001 году и бренда Miu Miu - в 2008-м.

Но помимо этого в образе арлекина неоднократно появлялись известные личности, в число которых входил легендарный украинский актер Александр Вертинский, а также британский певец Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста.

Сейчас же популярности стилю Clowncore добавляет еще и Леди Гага, поскольку она появится во второй части "Джокера" как раз в образе арлекина. Некоторые фото ее костюма уже попали в Сеть, и, конечно же, на нем были модные ромбы.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Леди Гага / Фото: Getty Images

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