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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Писк моды
Количество просмотров
5
Время на прочтение
2 мин

Роскошь, бархат и элегантность: бренд Armani Privé презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2025-2026

В преддверии своего 91-го дня рождения Джорджио Армани презентовал публике в Париже новую коллекцию линейки своего бренда Armani Privé.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Наряды от кутюр были представлены на сезон осень-зима 2025-2026 в рамках Недели высокой моды. Но впервые за двадцать лет Армани лично не отправился в Париж для презентации своей коллекции Haute Couture. Итальянский дизайнер решил остаться в Милане.

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

На подиуме было показано роскошные наряды, в которых присутствовали бесконечные вариации черного цвета, идеальный точный крой, форма и элегантность — то что давно является отличительной чертой этого знаменитого бренда. Коллекция получила название Noir séduisant — «Соблазнительный черный».

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Коллекция включала разные вариации жакетов, брюк и вечерних платьев. В дизайнах присутствовало много декора бисером, стразами, а также вышивки. Также не обошлось без головных уборов — Армани в каждом образе использовам шляпки.

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
5
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