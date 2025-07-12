Роскошь, бархат и элегантность: бренд Armani Privé презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2025-2026

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

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Наряды от кутюр были представлены на сезон осень-зима 2025-2026 в рамках Недели высокой моды. Но впервые за двадцать лет Армани лично не отправился в Париж для презентации своей коллекции Haute Couture. Итальянский дизайнер решил остаться в Милане.

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

На подиуме было показано роскошные наряды, в которых присутствовали бесконечные вариации черного цвета, идеальный точный крой, форма и элегантность — то что давно является отличительной чертой этого знаменитого бренда. Коллекция получила название Noir séduisant — «Соблазнительный черный».

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Коллекция включала разные вариации жакетов, брюк и вечерних платьев. В дизайнах присутствовало много декора бисером, стразами, а также вышивки. Также не обошлось без головных уборов — Армани в каждом образе использовам шляпки.

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Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осень-зима 2025-2026 / © Associated Press