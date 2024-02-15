Роскошь, драпировки и изящные силуэты: бренд Christian Siriano презентовал коллекцию осень-зима 2024

В этот раз наряды от Christian Siriano включали обилие драпировок и терракотовых оттенков, а все из-за того, что дизайнер черпал вдохновение из романа Фрэнка Герберта, по которому снят фильм "Дюна". Особенно чувствуется в коллекции то, что Кристиан вдохновлялся пустынной местностью, которая описывается в книге, и постапокалиптической атмосферой этого произведения.

Коллекция получилась очень гламурной, роскошной и излучающей богатство. Мы также видим в ней мягкие силуэты, подчеркивающие фигуры платья из блестящих тканей. Дизайнер использует и тонкие ткани, которые элегантно развеваются во время дефиле моделей, плиссировки, текстурированные ткани и люрекс.

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Siriano осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

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